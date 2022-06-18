شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن إيقاف قطار انتصارات الزمالك فى "قمة يونيو" قبل صدام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تأسس الأهلي عام 1907 والزمالك 1911 وهما الناديان الوحيدان اللذان خاضا كل مواسم الدورى منذ بدايته عام 1948، ويعد الأهلي الأكثر تتويجاً بدرع الدوري برصيد 42 لقباً والزمالك صاحب المركز الثانى بـ 13 تتويجاً.

لعب الأهلى والزمالك 11 مباراة فى شهر يونيو، فاز الفارس الأبيض خمس مرات، بينما فاز الأهلى مرتين وتعادل الفريقان 4 مرات، وانتهت أول قمة فى يونيو بالتعادل 2-2 ، بينما انتهت آخر قمة فى يونيو بفوز الأهلى 1-0 .

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز بقمة الدوري والفوز بباقي مؤجلاته الأربعة من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التي يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي.