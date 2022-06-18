شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استطلاع رأى جوزيه.. الأهلى يعقد اجتماعاً مع سوزا لخلافة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسارع مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء الاتفاق مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق والذى سيخلف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق، والذى رحل عن الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية لوجود خلافات فنية مع الإدارة الحمراء.

وعقد مسئولو الأهلي أكثر من اجتماع على طريقة "الزوم ميتنج" مع أكثر من مدرب عالمى، منهم روي فيتوريا، لكن الخلافات المادية وقفت عائقاً أمام تولي أى منهم.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلي أن هناك مدرباً نال إعجاب إدارة القلعة الحمراء، وفى نفس الوقت هناك اقتراب فى وجهات النظر، فيما يخص الجوانب المادية، وهو البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفيورتينا الإيطالي، وقامت إدارة الأهلي باستطلاع رأى مواطنه مانويل جوزيه لسؤاله عنه، ليؤكد الأخير أنه مدرب كبير وسينجح فى قيادة المارد الأحمر.