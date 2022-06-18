شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتسلح بـ8 انتصارات مع الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء، تحدياً صعباً عندما يصطدم بالنادى الأهلي فى الثامنة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين باستاد السلام.

ويخوض فيريرا مباراته الـ15 مع الزمالك منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق الأبيض في مارس الماضي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذى رحل لتراجع النتائج.

وجاءت نتائج فيريرا مع الزمالك كالتالي:

قاد الزمالك في: 15 مباراة بمختلف البطولات

فاز في: 8 مباريات

خسر في: 3 مباريات

تعادل في: 3 مباريات

قاد الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر نسخة العام الماضي

قاد الزمالك للتأهل إلى دور الـ 16 بنسخة الموسم الجاري

سجل الزمالك تحت قيادة فيريرا: 16 هدفاً

استقبلت شباك الزمالك مع فيريرا: 11 هدفاً

ويبحث فيريرا عن حل لأزمة خط الوسط فى مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، فى ظل غياب طارق حامد لخوضه برنامجاً تأهيلياً فى إسبانيا ، ويقترب الثلاثي محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما من تمثيل وسط الزمالك فى مباراة القمة، وإن كان فيريرا يخشي من عدم جاهزية إمام عاشور الذي تعرض لإصابة في معسكر المنتخب الماضي، ويفاضل فيريرا بين عبد الله جمعة وإسلام جابر للمشاركة فى التشكيل الأساسي في حالة عدم جاهزية امام عاشور، مع وجود إمكانية للدفع بسيف فاروق جعفر في حالة رغبة فيريرا في مفاجأة الأهلي.