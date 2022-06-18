شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون دولار تُعطّل مفاوضات الأهلى مع البرتغالى فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الخلاف المالي فى تعثّر مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المارد الأحمر خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذى فسخ عقده مع الأهلي الاثنين الماضي بالتراضي.

ودخل الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا ولم يُمانع الأخير من تدريب بطل مصر، لكن طلباته المالية تسببت فى تجميد المفاوضات.

وطلب فيتوريا الحصول على 3 ملايين و800 ألف دولار فى العام له ولجهازه المعاون (خالصة الضرائب)، فى حين توقف عرض الأهلي عند مليونى و300 ألف دولار للتعاقد معه بجهازه المعاون.

وأمام هذا الخلاف المالي الكبير تعثّرت مفاوضات الأهلي مع المدرب البرتغالي الذى يحظى بقبول تام بين الجميع فى القلعة الحمراء، وفتح مسئولو القلعة الحمراء خطوط اتصال مع مدربين آخرين مازال التفاوض معهم مُستمراً.

فى الوقت نفسه، لم يُغلق الأهلي باب التعاقد مع روي فيتوريا الذي سبق له العمل في المنطقة العربية، وتحديداً عبر بوابة نادي النصر السعودي، وترك الأهلي الباب موارباً فى طريق المفاوضات مع فيتوريا تحسباً لتقليل المقابل المالي بشكل يُسهّل من مهمة التعاقد معه.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز وتقام المباراة على ملعب الأهلي والسلام بحضور خمسة آلاف مُشجع.