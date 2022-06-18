شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تقترب من اقتحام قائمة الـ"توب 10" فى التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة رقم 14 على العالم لسيدات الاسكواش من العودة إلى قائمة التوب 10 فى تصنيف السيدات، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمته فى البطولات الأخيرة، لتصل إلى الدور نصف النهائي في آخر بطولتين وهما، بطولة العالم والجونة الدولية.

وتترقب البطلة المصرية التقدم إلى المركز رقم 11 في التصنيف العالمي الجديد للسيدات، والمقرر صدوره عن رابطة اللاعبين المحترفين فى بداية يوليو المقبل.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يونيو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز الثامن جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزا لتحتل التصنيف السابع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 10 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 14 ، وذلك بعد تأهلها لنصف نهائي بطولة العالم النسخة الماضية، حيث تطمح البطلة المصرية إلى استعادة مركزها السابق في التصنيف الثالث عالميا.