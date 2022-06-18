شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق ثنائى الأهلى بمباراة الزمالك بسبب الإصابة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق على لطفى ومحمد عبد المنعم لاعبى النادى الأهلى بمباراة الزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غدٍ، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى قمة الدورى الممتاز بسبب الإصابة.

ويعانى على لطفى من الإصابة فى مرفق اليد، بينما يعانى محمد عبد المنعم من إصابة عضلية، ولكن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تُشير إلى صعوبة مشاركة الثنائى فى لقاء الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه من 17 مباراة فقط.

من جهته فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدوري الذى توج به الفارس الأبيض الموسم الماضى، وطالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.