شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 22 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات بطولة الدوري المصرى اليوم، السبت، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين المصرى البورسعيدى والجونة، وإنبى مع فيوتشر، وأخيرا الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022 أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا). مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف). مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف). جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف). محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف). خالد قمر "الجونة" (7 أهداف). إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف). محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).