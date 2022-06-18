شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أسرار أزمة حسام البدرى مع بركات بسبب "الشبشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد بركات، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة أتحاد الكرة المصري، واقعة مُثيرة مع حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى حينما كان البدرى مديراً فنياً للأهلى قبل سنوات، وأكد بركات أن البدرى كان يتحدث مع بعض لاعبى الفريق فى إحدى المرات داخل غرفة ملابس الفريق عن أمر مهم يخص الفريق، وقال بركات، "تناقشنا فى هذه القضية المهمة، حيث كان البدرى يتحدث ويستمع لوجهة نظرنا، وبعدما انتهينا من الجلسة والحديث المهم نظرت للبدرى وقلت له بضحك "أنا مش متقبل منك أى كلام بشبشب الحمام اللى أنت لابسه".

وأضاف محمد بركات، أن رد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى لم يتأخر كثيرا حيث قال لى "امشى اطلع بره"، وعلى الفور استجبت لطلبه وخرجت من غرفة خلع الملابس.