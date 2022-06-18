الامارات | خالد مرتجي يرفض اعتذار مرتضى منصور قبل 24 ساعة من لقاء الأهلي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يرفض اعتذار مرتضى منصور قبل 24 ساعة من لقاء الأهلي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، اعتذرا لنائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، وأمين الصندوق خالد مرتجي، وقال خلال إعادة افتتاح قناة نادي الزمالك: "أعتذر للعامري فاروق وخالد مرتجي، إذا كان أحمد جمال أخطأ في حقكما، أقدم اعتذاري باعتباري رئيسًا لمجلس إدارة القناة وأحمد جمال مذيعًا بها".

من جانبه أعلن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي اتخاذه الخطوات القانونية ضد من سبه وتطاول عليه.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أن تتهاون في أخذ حق نفسك فهو أمر يخص شخصك، لكن أن تصمت في أخذ حق من أكرمك الله لأجلها فهذا مستحيل".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم غدٍ الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 في الدوري المصري لكرة القدم.

وأكد مرتضى منصور انتهاء أزمة القيد داخل القلعة البيضاء بعد دفع الغرامة المالية لـ مارتيمو البرتغالي.

وقال في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "أطمئن جماهير الزمالك، لا تقلقوا من موضوع القيد، لأنه تم دفع مستحقات نادي مارتيمو البرتغالي منذ فترة، وكنت لا أرغب في الإعلان عن دفع الغرامة وهي مليون يورو حتى لا يغضب لاعبو الفريق، ولكنني أعلن اليوم لأنه تم دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة، وبالتالي أعلن للجماهير انتهاء أزمة إيقاف القيد".

وأردف: "عمر كمال ومهند لاشين في الزمالك الموسم القادم، هناك تدعيمات على أعلى مستوى، وأمير مرتضى كان يُحضر للإعلان عن مفاجأة دفع غرامة مارتيمو البرتغالي".

وعمر كمال ملتزم بعقد مع نادي فيوتشر إف سي، وصرح مسؤولوه أنه لا توجد نيه في التفريط في اللاعب، كما أن مهند لاشين أعلن نادي فيوتشر ضمه من طلائع الجيش في الفترة الماضية.

وتابع: "نادي الزمالك به من الأموال ما تجعله يشتري أي لاعب يريد التعاقد معه".

وأكمل: "أمير مرتضى تعاقد مع لاعبين كثيرين على أعلى مستوى، وأحمد مرتضى تعاقد مع لاعبين على مستوى عال في ألعاب الصالات، أنا وأبنائي نعمل في عزبة الزمالك، ويجب أن تدعم الجماهير النادي خلال الوقت الحالي".

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