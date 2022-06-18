شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تتجة الأنظار مساء يوم الأحد، لقمة الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20.



ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بفارق 4 نقاط أقل من 17 مباراة.

ويحل الزمالك ضيفا على غريمه الأهلي بملعب السلام، مساء يوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 في الدوري المصري.

وتنطلق المواجهة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

ويعاني الزمالك من عدة غيابات قبل القمة المنتظرة أمام الأهلي، حيث من المتوقع أن يبدأ جوسفالدو فيريرا مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - عمر السعيد - أحمد السيد زيزو.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

ويظهر الأهلي للمرة الثانية في الدوري المصري بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حيث سيخوض المباراة تحت قيادة سامي قمصان، الذي من المتوقع أن يدفع بتشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - حسين الشحات.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تُنقل مباريات الدوري المصري حصريًا في مصر والمنطقة العربية عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

وينتظر أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك الأحد على قناة "أون تايم سبورتس 1".

تردد قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11861 (H)

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

وسيسبق المباراة أستديو تحليلي عبر قنوات "أون تايم سبورتس" يضم كوكبة من نجوم الفريقين السابقين ومحللي القناة المصرية.

لكن القناة لم تعلن حتى الآن عن معلقي القمة المصرية بين الزمالك والأهلي.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 40 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة