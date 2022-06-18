شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الـ11 مع فيوتشر فى الدورى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، تحدياً قوياً عندما يصطدم بإنبي فى السابعة مساءً خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبحث علي ماهر عن حصد الانتصار رقم 11 مع فيوتشر، وذلك بعد قيادته للفريق فى 22 مباراة رسمية، بواقع 21 فى الدوري العام حيث فاز أبناء علي ماهر فى 10 مباريات وتعادلوا فى 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة.

بالإضافة إلى مباراة واحدة فى دور الـ 32 بكأس مصر والتي خسرها فيوتشر أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، ليودع معها المسابقة.

فيما نجح علي ماهر في قيادة فيوتشر للتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعدما تأهل كأول مجموعته، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر فريق إنبي أيضاً في نصف نهائي كأس الرابطة.