مواعيد مباريات الجولة 22 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - تستأنف منافسات بطولة الدوري المصرى اليوم، السبت، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين المصرى البورسعيدى والجونة، وإنبى مع فيوتشر، وأخيرا الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة.

مواعيد مباريات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصرى

المصرى & الجونة ..7 مساءً

إنبى & فيوتشر..7 مساءً

الاتحاد & المقاصة ..9.30 مساءً

إيسترن كومبانى & بيراميدز.. 7 مساءً

البنك الأهلى & الزمالك..7 مساءً

الأهلى & غزل المحلة ..9.30 مساءً

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.