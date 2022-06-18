شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالدورى بعد مباراة درامية مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاهلى فوزاً على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليتوج بطلا للدوري الممتاز للمرة الثالثة والعشرين فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 18 يونيو 1994.

تقدم الأهلى بهدفين مبكرين انتهى بهما الشوط الأول، حيث تقدم محمد رمضان فى الدقيقة التاسعة من تمريرة ذكية لوليد صلاح الدين، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى فى الدقيقة 15 بيسراه من عرضية وليد صلاح الدين أيضا، لتمر الكرة فوق يد سعفان الصغير.

وفى الدقيقة 57 أهدر بشير عبد الصمد هداف الدورى ركله جزاء احتسبها التونسى فتحى بوسته إثر لمسة يد على جمال السيد.

لم تمر سبع دقائق حتى ضاعف محمد رمضان النتيجة مسجلا هدفه الشخصى الثالث "هاتريك" برأسه من عرضية رضا عبدالعال، وفى الدقيقة 67 سجل البديل أيمن شوقى الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4/0 لصالح الأهلي.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سيطر الدراويش على مجريات المباراة وسجلوا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق البديل المخضرم عماد سليمان، وأحمد رزق، وأخيرا إيهاب جلال فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلى فى المباراة الفاصلة بقيادة الإنجليزى الآن هاريس كان مكونا من :

أحمد شوبير "كابتن الفريق"، مشير حنفى، جمال السيد، عمرو الحديدي، أسامة عرابي، ياسر ريان، هادى خشبة، رضا عبدالعال، وليد صلاح الدين (عادل عبدالرحمن)، الغانى أحمد فيليكس (أيمن شوقي)، محمد رمضان "فى آخر مبارياته الرسمية".

أما تشكيل الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة فكان مكونا من:

سعفان الصغير، عاطف عبدالعزيز، أحمد رزق، حمزة الجمل، أيمن رجب، فوزى جمال، محمد فكرى الصغير، إيهاب جلال، عصام عبدالعال (قدرى لطفى)، بشير عبدالصمد، أحمد العجوز (عماد سليمان).

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.