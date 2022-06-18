شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة القمة 124 بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة قمة الدورى الممتاز رقم 124 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

حكم مباراة القمة

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



جدول ترتيب الدورى المصرى

جدول ترتيب الدورى المصرى