الامارات | نجم مانشستر يونايتد يقاضي طالبا مصريا من محافظة الشرقية ويرسل 10 محامين إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يقاضي طالبا مصريا من محافظة الشرقية ويرسل 10 محامين إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة مصرية في دعوى مقدمة من نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، ضد طالب في محافظة الشرقية، بتهمة "سب وقذف واستخدام ألفاظ عنصرية وعبارات مسيئة" عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

وقال سيد سلامة محامي الطالب المصري، إن اللاعب الإنجليزي اتهم موكله بالإساءة إليه من خلال كلمات عنصرية والتنمر وتهديده في تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سلامة في تصريحات لبرنامج "الدرجة التالتة" على قناة "أون سبورت المصرية": "الطالب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من ماركوس راشفورد، وأنا لم أصدقه في البداية، وأخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية".

وتابع: "10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة؛ بسبب مرافعة المحامين".

وأكد أن محامي راشفورد طالبوا بتعويض مؤقت 15 ألف جنيه ثم سيطالبون بالتعويض الذي يريده.

وقررت محكمة المنصورة، الخميس، تأجيل القضية إلى جلسة 7 يوليو المقبل، بحسب تصريحات المحامي.

ووجه نادي مانشستر يونايتد الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة لهم أو تحمل أي كلمات عنصرية ردا على موجة العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية التي وصلت لأسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الموسم المنصرم.

وقالت مصادر إن هذه الشركات هي من حركت الدعوى الخاصة براشفورد ضد الطالب المصري، وليس اللاعب بنفسه.

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