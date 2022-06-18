الامارات | الاتحاد السعودي يطلب التقارير الطبية لمهند الشنقيطي لاعب اتحاد جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يطلب التقارير الطبية لمهند الشنقيطي لاعب اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من إدارة نادي الاتحاد تزويده بالتقارير الطبية الخاصة بالحالة البدنية لمهند الشنقيطي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، استدعى الشنقيطي، ومصعب الجوير لاعب الهلال، لتمثيل الأخضر، الذي يشارك حاليا في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتحاد ردت بأن اللاعب مصاب ولا يستطيع المشاركة، لكن دون إرفاق التقارير، ومع ذلك شارك "منذ البداية" في اللقاء التجريبي لفريقه أمام أبها قبل خمسة أيام.

على الجانب الآخر، قدمت إدارة الهلال حينذاك تقارير طبية عن حالة الجوير، تثبت دخوله المستشفى، وتأكيد الطبيب المعالج حاجته إلى الراحة لمدة ثلاثة أيام، مع ترك الخيار لمدرب وطبيب المنتخب فيما يخص طلب التحاقه بالأخضر من عدمه.

يذكر أن الشنقيطي لعب أساسيا في مواجهة فريقه بالدوري أمام الطائي، قبل أن يتم استدعاؤه إلى قائمة الأولمبي السعودي، الذي تأهل يوم الأربعاء الماضي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتقام المباراة النهائية للبطولة غدا الأحد، حيث سيتنافس المنتخب السعودي على اللقب مع منتخب أوزبكستان المستضيف للبطولة.

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