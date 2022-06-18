الامارات | صدمة في الأهلي بسبب موقف آليو ديانج قبل مواجهة الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في الأهلي بسبب موقف آليو ديانج قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب 5 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة بسبب الإصابة، خلال المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأحد ، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتقرير طبي يشمل اللاعبين المصابين عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة.

وتأكد غياب الخماسي علي لطفي، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة بسبب الإصابة، وفقا لموقع "الوطن سبورت"

كما تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة كبيرة بسبب عدم جاهزية المالي الدولي آليو ديانج بعد انضمامه لمعسكر الأهلي قادمًا من منتخب بلاده.

ويعاني علي لطفي من إصابة في معصم اليد تحرمه من التواجد في قائمة الأهلي أمام الزمالك، كما تأكد غياب محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، عن المباراة المرتقبة بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستمر غياب الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب الخضوع لجراحة الرباط الصليبي فضلا عن غياب لويس ميكيسوني بسبب تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويعود عدد كبير من لاعبي الأهلي إلى قائمة الأهلي بعدما تغيبوا عن المشاركة خلال مباراتي الأهلي أمام المصري بالسلوم وإيسترن كومباني، حيث يعود للتشكيل كل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، ياسر إبراهيم بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر، كما عاد التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

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