الامارات | فريق الإمارات يهيمن على جولة سلوفينيا.. وبوغاتشار يفوز بسباق تسيليه

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يهيمن على جولة سلوفينيا.. وبوغاتشار يفوز بسباق تسيليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكَّن دراج فريق الإمارات تادي بوغاتشار من تذوُّق طعم الفوز من جديد بفضل أدائه القوي في المرحلة الثالثة من جولة سلوفينيا، إذ فاز السلوفيني بالمركز الأول في السباق الذي أقيم على مسار بطول 144.6كم انطلاقاً من جاليتس وصولاً إلى تسيليه. وكان بطل جولة فرنسا قد انطلق في أداء هجومي قوي إلى جانب زميله البولندي رافال مايكا قبل 23كم من خط النهاية، حيث اجتاز الثنائي مسافة تسلق من التصنيف الثاني في منطقة سفيتينا (بطول 5.2كم وبمعدل انحدار يبلغ 7.7%)، ما مكَّنهما من التقدُّم على المجموعة الرئيسية.

وبعد اجتياز مسافة التسلق، انضم نيكولا كونتشي (ألبيتشين-فينكس) إلى الثنائي بوغاتشار ومايكا قبل الوصول إلى الهضبة الأخيرة في السباق قبيل خط النهاية في تسيليه، لينطلق السلوفيني بأقصى سرعته متجاوزاً منافسه كونتشي، محققاً بذلك فوزاً مستحقاً بالمركز الأول بفارق 11 ثانية عن زميله مايكا الذي حلّ ثانياً، و14 ثانية عن نيكولا كونتشي في المركز الثالث.

ويعدُّ هذا الفوز الثامن هذا الموسم لبوغاتشار، والسابع عشر لفريق الإمارات. وتمكَّن تادي بفضل فوزه من احتلال صدارة التصنيف العام لجولة سلوفينيا، متقدِّماً بفارق 7 ثوانٍ عن زميله مايكا الذي حلَّ ثانياً في التصنيف العام، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في تصنيف سباقات التسلق وتصنيف النقاط.

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوغاتشار: "عمل الفريق بشكل مثالي للهيمنة على هذا السباق، ولاسيما عند مسافة التسلق حيث انطلقت أنا وزميلي رافال مايكا معاً بأقصى سرعتنا لإحراز تقدُّم على المجموعة الرئيسية. كان المنحدر زلقاً جداً بسبب هطول الأمطار، وأدركت أن اجتياز مسافة التسلق سيكون شاقاً، ولاسيما بعد تقدُّم منافسي كونتشي؛ ما دفعنا إلى اتباع استراتيجية ذكية عند اجتياز الهضبة الأخيرة في السباق، وقد سار كل شيء كما خططنا وتمكنا من الفوز بالمركزين الأول والثاني، لذا فإنني سعيد جداً بهذه النتيجة".

تقام غداً المرحلة الرابعة من جولة سلوفينيا على مسار بطول 152.4كم انطلاقاً من لاسكو وصولاً إلى فيليكا بلانينا، حيث ينتهي بمسافة تسلق بطول 7.7كم وبمعدل انحدار يبلغ 7.9%.

نتائج المرحلة الثالثة

1. تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 3:27:09

2. رافال مايكا (فريق الإمارات) +11"

3. نيكولا كونتشي (ألبيتشين-فينكس) +14"

نتائج التصنيف العام لجولة سلوفينيا

1. تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) 11:41:58

2. رافال مايكا (فريق الإمارات) +7"

3. دومن نوفاك (البحرين-فيكتوريوس) +55"

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