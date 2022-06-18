الامارات | تعرف إلى أسباب تهنئة باراك أوباما لفريق تونسي فاز ببطولة سلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أسباب تهنئة باراك أوباما لفريق تونسي فاز ببطولة سلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المولع برياضة كرة السلة ، بالأداء والفوز الملهم لفريق الاتحاد المنستيري التونسي الحائز على لقب رابطة أفريقيا لأندية كرة السلة.

وكتب أوباما في تغريدة على حسابه على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "تهانينا للاتحاد المنستيري لفوزه بدوري كرة السلة في افريقيا، لقد ألهمت عددا لا يحصى من الشباب في افريقيا وحول العالم بعزمك وتصميمك هذا الموسم".

ويعد أوباما شريكا استراتيجيا لدوري السلة الأفريقي عبر المساعدة في دفع جهود المسؤولية الاجتماعية داخل القارة.

ويملك الرئيس الأمريكي السابق مؤسسة أوباما للشباب والقادة في افريقيا لمساعدة الشباب الأفارقة المقيمين في القارة على الاستعداد لتولي مناصب قيادية من خلال توفير فرص التدريب والتواصل وبناء مهاراتهم.

وأحرز المنستيري اللقب الافريقي الأول له في سجله بفوزه في الدور النهائي على فريق بترو أتليتيكو الانجولي في العاصمة الرواندية كيجالي في مايو الماضي 83/72.

وكان اللاعب الأمريكي الذي ينشط في الفريق ميشيل ديكسون قد توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 21 نقطة، وسيلعب المنستيري في النسخة المقبلة من بطولة ما بين القارات لكرة السلة.

وتابع أوباما في تغريدته: "إنه لأمر مثير أن نرى اللعبة التي نحبها جميعا تنتشر في أنحاء القارة".

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