توتنهام يضم المالي بيسوما من برايتون رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي توتنهام تعاقده مع لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برايتون، موقعا على عقد حتى العام 2026.



وجاء في بيان للنادي اللندني "يسعدنا أن نعلن عن انتقال إيف بيسوما من برايتون ألبيون.. وافق الدولي المالي على عقد حتى 2026".

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بيسوما ثالث صفقة لتوتنهام في سوق الانتقالات الحالية بعد الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي، والحارس فرايز فورستر من ساوثهامبتون.

وتألق بيسوما (25 عاما) في صفوف برايتون الموسم الماضي، وساهم في تحقيق الفريق أفضل نتيجة له على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي بحلوله تاسعا.

وكان بيسوما، وصل إلى برايتون في العام 2018 قادما من ليل الفرنسي وشارك معه على مدى أربعة مواسم في 123 مباراة في جميع المسابقات مسجلا ستة أهداف.