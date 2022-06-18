مرتضى منصور يتحدى نادي فيوتشر ويعلن: الزمالك ضم عمر كمال ومهند لاشين

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية، حيث أكد أن الثنائي عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، ومهند لاشين لاعب خط وسط طلائع الجيش، والذي أعلن فيوتشر ضمه، سوف ينضمان في صفوف القلعة البيضاء بدءاً من الموسم المقبل.

وقال منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، إن "الثنائي عمر كمال ومهند لاشين سوف يتواجدان في صفوف نادي الزمالك بالموسم المقبل".

وكان عمر كمال قد انضم لصفوف الزمالك قبل أن يتم حرمان الفريق الأبيض من القيد لينتقل إلى فيوتشر. كما وقع مهند لاشين لصالح نادي فيوتشر بداية من الموسم المقبل لأربع سنوات، وفقاً لما أعلنه النادي في بيان رسمي.

وأضاف منصور: "نادي الزمالك فيه فلوس نستطيع من خلالها شراء أي لاعب، سواء داخل أو خارج مصر".

وتابع: "أنا وأولادي شغالين لصالح خدمة النادي، وأحمد مرتضى منصور جايب صفقات على أعلى مستوى في ألعاب الصالات، وأمير مرتضى يجهز مفاجآت عديدة للجماهير، بدأت بحل أزمة ماريتيمو البرتغالي ودفع الغرامة، وإحنا في شهرين فقط حولنا التراب إلى ذهب".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مقرب من مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش والمنتقل إلى صفوف فيوتشر بعقد يمتد إلى 4 سنوات، بدءًا من مطلع الموسم الجديد، كواليس انضمامه لصفوف فريق فيوتشر.

وقال المصدر: "بدأت مفاوضات فيوتشر معه من شهر ينايرالماضي، المفاوضات كانت تسير بشكل جيد من البداية".

وأكد المصدر أن مهند لاشين "لم يتقاضى أي مبلغ من الزمالك، ووقع على رغبة بالفعل باللعب للزمالك".