شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات قطاع الناشئين فى فاركو تبدأ اليوم على ملاعب أفريكانو برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ قطاع الناشئين بنادى فاركو، برئاسة أحمد عاشور، اليوم السبت، اختبارات القطاع والتى تستمر حتى الأربعاء المقبل. وتقرر أن تقام الاختبارات على ملاعب أفريكانو ببرج العرب، وتقام اختبارات مواليد 2005 على ملعب رقم 1 فى الثانية عشرة ظهرا أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

فيما تقام اختبارات مواليد 2007 علي ملعب رقم 2 في تمام الثانية ظهرا بنفس الأيام، بينما تقام مواليد 2008 علي ملعب رقم 2 في تمام الثانية عشرة ظهرا.