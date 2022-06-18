شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. سامى قمصان فى مهمة صعبة من مقعد الرجل الأول بالقمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، اختبارًا صعبًا عندما يقود الفريق الأحمر خلال مباراته المرتقبة مع الزمالك، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الأحد بمنافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد توليه المسئولية الفنية للأهلي عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق.

وتعتبر مباراة القمة مهمة صعبة لسامي قمصان والذي لم يحصل على الوقت الكافي قبل اللقاء المرتقب، حيث لم يقود الفريق الأحمر سوى في مباراتين فقط، ورغم نجاحه في تحقيق الفوز خلالهما إلا أن مباراة القمة لها طبيعة خاصة ولا تخضع لأي توقعات.

صاحب الـ 46 عامًا قاد الأهلي لحصد انتصارين متتاليين قبل مواجهة الزمالك، بعدما اجتاز اختبار المصري بالسلوم متحدياً مفاجآت كأس مصر في دور الـ 32، ليصعد بالفريق الأحمر إلى دور الـ 16 بعد الفوز بهدف نظيف، كما نجح أيضاً في قيادة الأهلي للفوز برباعية مقابل هدف على فريق إيسترن كومباني في الدوري العام ليحصد 3 نقاط ثمينة في سباق الصدارة، وكلتا المباراتين كانت بغياب اللاعبين الدوليين.

سامي قمصان لاعباً، بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي خلال موسم 1997/1998، واستمر بالفريق الأحمر لاعباً في وسط الملعب حتى موسم 2000/2001، حصد خلالهم بطولة الدوري العام مرتين مع الأهلي، بعدما شارك في 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

وفي موسم 2001 انتقل قمصان إلى فريق بلدية المحلة لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة، قبل أن ينتقل إلى الاسماعيلي في موسم 2002 ولم يشارك سوى في 4 مباريات، ثم اختتم قمصان مشواره الكروي في فريق أسمنت السويس في موسم 2007/2008.