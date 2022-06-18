شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلي والزمالك = 52.128 مليون يورو والأفضلية للمارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء غداً الأحد باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو، فيما يعنى أن مباراة القمة تساوى 52.128 مليون يورو.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 40 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 36 نقطة



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.