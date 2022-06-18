شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بالجلسات الخاصة لتحفيز لاعبيه قبل 24 ساعة من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي، عدة جلسات مهمة مع لاعبي الفريق على مدار اليومين الماضيين، بهدف وضع خطة اللعب فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز.

وتحدث قمصان مع لاعبي الأهلي عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز ومصالحة الجماهير بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا قبل أسابيع أمام الوداد المغربي، مؤكدا لهم أن الفوز فى القمة سيرفع أسهم المارد الأحمر فى استعادة لقب الدوري، بجانب أن الفوز على الزمالك يُمثل بطولة خاصة.

من جهته فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو استعادة لقب الدوري الذى توج به الفارس الأبيض الموسم الماضى، وطالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز