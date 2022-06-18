الأهلي المصري يتلقى خبرا سارا قبيل مواجهة الزمالك.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الأهلي المصري أنباء سارة قبل مواجهة غريمه الزمالك في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من الدوري المصري، وذلك بعد تأكد جاهزية حارسه محمد الشناوي للمشاركة في اللقاء المرتقب.



وانتظم الشناوي في تدريب الفريق الأحمر مساء امس على ملعب "التتش" بالجزيرة، لتتأكد جاهزيته للقاء القمة المرتقب بعد غد الأحد.

وكان الشناوي، عاد للأهلي بعد انتهاء معسكر منتخب مصر، الذي تخللته 3 مباريات ضد غينيا، وإثيوبيا، وكوريا الجنوبية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 40 نقطة، ويتخلف بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر من غريمه.