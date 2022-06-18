شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى والتي ستقام في التاسعة مساء.

البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، سيعلن اليوم قائمة اللاعبين المشاركين فى المباراة والتى تضم 21 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمي، ومن المتوقع أن تضم القائمة كلاً من: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية - محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمد أشرف "روقا" - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – أيمن حفني – سيف جعفر – رزاق سيسيه – سيف الجزيري – احمد سيد زيزو – عمر السعيد – امام عاشور – سيد نيمار.

فيما يبحث فيريرا عن حل لأزمة خط الوسط فى مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، فى ظل غياب طارق حامد لخوضه برنامجاً تأهيلياً فى إسبانيا ، ويقترب الثلاثي محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما من تمثيل وسط الزمالك فى مباراة القمة، وإن كان فيريرا يخشي من عدم جاهزية إمام عاشور الذي تعرض لإصابة في معسكر المنتخب الماضي، ويفاضل فيريرا بين عبد الله جمعة وإسلام جابر للمشاركة فى التشكيل الأساسي في حالة عدم جاهزية امام عاشور، مع وجود إمكانية للدفع بسيف فاروق جعفر في حالة رغبة فيريرا في مفاجأة الأهلي.

أما بالنسبة للعقم التهديفي الذي يعاني منها خط الهجوم فيرغب فيريرا فى إجراء تدوير بين الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري حال مشاركته أساسيا، خاصة أنه لم يصل القاهرة قادما من منتخب تونس حتي الساعات الأولي من صباح أمس، وفى حال عدم مشاركة الجزيري أساسيا فسيكون عمر السعيد هو المهاجم الصريح.

ويبحث فيريرا عمل تدوير في مراكز لاعبي الهجوم في الزمالك خلال المباراة وذلك لخلخلة دفاع الأهلي وهروب اللاعبين من الرقابة المتوقعة وتحديدا بن شرقي وزيزو.