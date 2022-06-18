شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى "فييرا" يبحث عن انطلاقة مميزة أمام فيوتشر اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى إنبى، فى السابعة مساء اليوم السبت، مع فيوتشر باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويبحث الفريقان في المباراة عن استعادة نغمة الانتصارات، حيث تعادل إنبى مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية، وهى نفس نتيجة فيوتشر مع إيسترن كومبانى فى نفس الجولة.

من جهته حذر جورفان فييرا، المدير الفني الجديد لنادي إنبى، لاعبيه من الانشغال بأى عروض انتقال لأندية أخرى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، كما وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات سريعا والتركيز في المباريات الصعبة التى تنتظر إنبى والبداية مع فيوتشر لتحقيق الفوز وتحسين وضعية الفريق في جدول الدورى.

ويحتل إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 26 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 5 مباريات وخسر مثلها بينما تعادل فى 11 مباراة.

وفى المقابل، طالب علي ماهر، المدير الفني المدير الفني لفيوتشر، لاعبي فريقه بضرورة تحقيق الفوز للحفاظ على موقعه في الجدول والاقتراب خطوة من فرق المقدمة، وحذر من انتفاضة لاعبي إنبي مع القيادة الفنية الجديدة للبرازيلي فييرا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.