شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد اليوم مصير محمد عبد المنعم من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي، خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الطبي، مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق من المشاركة فى مباراة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز.

ويُحدد سامي قمصان، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني، مصير بعض اللاعبين من موقعة القمة خلال لقاء اليوم، وفى مقدمتهم محمد عبد المنعم مدافع الفرق الذى يُعاني من إصابة عضلية، لكن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تُشير إلى صعوبة مشاركة عبد المنعم فى لقاء الزمالك.

على صعيد متصل، أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق جاهز لمباراة الزمالك، وشدد الجهاز الطبي على أن متولي لا يشكو من أى إصابات عقب مباراة إيسترن كومباني فى الدوري، مشيرا إلى أن محمود متولي شارك فى التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت الأيام الماضية على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الأهلي والزمالك، ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة تعرض لها خلال ‏مشاركته في مباراة إيسترن كومباني، التي أقيمت الأربعاء الماضي باستاد الأهلي ‏والسلام والمؤجلة ‏من الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.