شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى يسعى لتصحيح المسار أمام الجونة "المنتعش" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء اليوم، السبت، فريق الجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط المصرى أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، بينما حقق الجونة الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، لمواصلة بدايته الجيدة بعد الفوز على المنصورة بكأس مصر، ويأمل فى تحقيق الفوز على الجونة واستعادة سكة الانتصارات فى الدورى، حيث لم يعرف الفوز منذ فوزه على النادى الأهلى فى التاسع من أبريل الماضى أى أكثر من شهرين، حيث لعب 8 مباريات، خسر 7 مواجهات أمام كل من "الزمالك والمقاولون والإسماعيلى وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلى وبيراميدز بجانب التعادل مع غزل المحلة".

ويحتل المصرى المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 21 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

وفى المقابل، يأمل تامر مصطفى، المدير الفني للجونة، فى تحقيق الفوز الثانى له على التوالي بعد الفوز على الاتحاد، وخطف الثلاث نقاط لتعديل مسار الفريق في جدول الدورى، حيث يحتل الجونة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها الفوز 6 مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

وقاد تامر مصطفى الجونة فى خمس مباريات، حيث خسر أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا، وتعادل أمام فاركو، قبل أن يحقق أول انتصار على حساب الاتحاد.