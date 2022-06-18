شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً عصر اليوم لبحث آخر تطورات أزمة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً مهماً فى الرابعة عصر اليوم، السبت، لمناقشة عدة أمور خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا التى شهدت تطورات خطيرة على مدار الأيام الماضية، وتحديداً عقب المؤتمر الصحفي الذى عقده محمود الخطيب السبت الماضي وكشف خلاله العديد من الوقائع الخاصة بهذه الأزمة، ويرغب مجلس الأهلي فى الوقوف على آخر التطورات الخاصة بقضية نهائي أفريقيا.

ويناقش مجلس الأهلي، فى جلسة اليوم، نتيجة التحقيقات التى كشفت عنها مؤخراً وزارة الشباب والرياضة فى هذه الأزمة، لاسيما أن اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي ضمت 10 أفراد بينهم 5 مستشارين ومستشارى اللجنة ‏القانونية بالوزارة، استمعت خلال الأيام الماضية لأقوال الأهلي فى أزمته مع اتحاد الكرة، وقدم ممثلو الأهلي حافظة مستندات ضمت 20 مستندا يدين اتحاد الكرة ويكشف عن إهماله ‏وتقصيره وتسببه فى الضرر البالغ الذى لحق بالأهلي نتيجة عدم استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم في المغرب وخسره الأهلي.‏