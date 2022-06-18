شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقبل مصر المقاصة وعينه على الثلاث نقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فريق مصر المقاصة باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام الجونة فى الجولة الماضية بهدف نظيف، بينما تعادل مصر المقاصة مع فاركو سلبيا فى نفس الجولة.

ونجح عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندرى، خلال معسكر القاهرة فى علاج بعض الأخطاء الدفاعية، في الوقت الذى استعاد فيه جهود خالد الغندور وأحمد عادل ميسى وبواتنج وسعيدو سمبورى وهداف الفريق مابولولو.

وأوضح عماد النحاس أنه سيخوض مباراة المقاصة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث تعد هذه المباراة بست نقاط لأنها أمام أحد الفرق المهددة بالهبوط والفوز فيها يمنح الفريق الابتعاد عن مرحلة الخطر، حيث يحتل الاتحاد المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة جمعها من 21 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 28 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

وفى المقابل، سيحاول عيد مرازيق، المدير الفني لمصر المقاصة، العودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز لمحاولة الابتعاد عن مناطق الخطر في الجدول، معولا على عودة بعض اللاعبين مثل محمود عادل ومحمد الضرف وعلي غزال وكريم عبد النبي وأحمد رأفت ومحمد كمال ومحمود عقل وزياد أشرف، لمساعدة الفريق على تحقيق الثلاث نقاط.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.