شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور فى إعلان تطوير قناة الزمالك: مصر أهم من القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه كان هناك تصميم على عودة قناة النادي بعد سنة ونصف مرت، وبشكر الشركة المتحدة للإعلام لمساهمتها في عودة القناة لحضن جماهيرها، كما وجه الشكر للمسئولين في المتحدة للإعلام، وهم: حسن عبد الله وسيف الوزيرى وأيمن سالم وألبرت شفيق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، خلال ظهوره على شاشة القناة للإعلان عن تطويرها: "فى قناة الزمالك قضيتنا نادي الزمالك فقط، مالناش دعوة بأي نادي تاني وكل الاحترام والتقدير للأهلي، وسنهتم بأمور الأندية الأخرى، مثل سموحة والاتحاد وأندية الصعود وغيرها.

وتابع: "قناة الزمالك للجماهير، وستتم استضافة عدد من الجماهير لكن بشرط الالتزام، إحنا فى فترة بتشهد تعصب والتعصب قد يولد الفتنة لأن كل بيت في أهلاوى وزملكاوى".

واستطرد: "عايزين نتنافس في الملعب، لكن التحفيل علي السوشيال مش هيجيب نتيجة، ولما قلت هشجع الأهلي في البطولة الأفريقية فى ناس زملكاوية زعلوا مني، لكن في النهاية أنا رجل دولة".

وأردف: "مصر أهم من الأهلي والزمالك، وأناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مشاركة الرياضة في الحوار الوطني، لأن الرياضة جزء من السياسة".