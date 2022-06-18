شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، البطولة الأفريقية السادسة عشرة للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئين والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام في القاهرة على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، والمقرر إقامتها حتى 19 يونيو الجاري.



ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي مجموعة من العروض الاستعراضية لبراعم الجمباز والأكاديميات في مصر وعدد من المفاجآت الفنية. وتشارك في البطولة 7 دول هي الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ومصر البلد المضيف بإجمالي 60 لاعبة.

ويسعى منتخب الفراعنة للجمباز الإيقاعي للفوز بالبطولة وتحقيق مراكز متقدمة على مستويي الناشئين والكبار.

وتمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي ناشئات: «رؤى وائل ومريم سمير وجودي ياسر وبتول خالد وجورية تامر ونادين محمد».

وتمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي كبار: "دانا ياسر وليلى الشريف وملك تامر ونازلي محمد وسندري عاصم وخديجة محمد".

وتمثل لاعبات فردي كبار: «أمينة أحمد، وعلياء حازم، وفريدة عادل، وجومانا أحمد».

وتمثل لاعبات فردي ناشئات: «فريدة عمرو، وعبير مدحت، ولمار عاصم، وعاليا أسامة».

ويتكون الجهاز الفني من: «المدربات ميار رجب، ونهى حسام، ومنار الغاول، وهويدا سلامة، وتاتيانا أندريفا، والمحكمات ياسمين رستم، وعاليا الكاتب، ولينا هاشم، وسارة رستم".

وكشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، في وقت سابق عن الشعار الرسمي لبطولة أفريقيا السادسة عشرة للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين.

وجاء الشعار الرسمي على شكل القارة الأفريقية بما يواكب الحدث الكبير الذي تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة على أرض المحروسة، وتعتبر هذه البطولة أولى البطولات الأفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز، فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب، أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.