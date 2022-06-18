شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة الزمالك فى قمة الكرة المصرية، المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز.

خوسيه مونويرا حكماً لقمة الأهلى والزمالك واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز. مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام وأكدت رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها الأحد ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.



جدول ترتيب وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 40 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.