نجم ليفربول ماني ينتقل إلى بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو

المنامة - ياسر ابراهيم - وافق ليفربول على صفقة بقيمة 41 مليون يورو (35.1 مليون جنيه إسترليني) لبيع ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني الممتاز.

وسيحصل الريدز على 32 مليون يورو (27.4 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى ستة ملايين يورو إضافية بناء على مشاركات اللاعب، وثلاثة ملايين يورو بناء على إنجازات اللاعب الفردية وإنجازات الفريق ككل.

وكان ليفربول قد رفض عرضين من بايرن ميونيخ قبل قبول العرض الأخير لبيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي ينتهي عقده مع الريدز الصيف المقبل.

انضم ماني إلى ليفربول مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز إضافية أخرى بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني، من ساوثهامبتون في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، سجل ماني 90 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وأنهى الموسم الماضي برصيد 23 هدفا في جميع المسابقات.

وتأتي أنباء رحيل ماني عن ملعب "آنفيلد" بعد إعلان ليفربول يوم الثلاثاء الماضي عن ضم المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

وسجل نونيز، البالغ من العمر 22 عاما، 34 هدفا في 41 مباراة مع ناديه البرتغالي في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وكان ماني أحد الركائز الأساسية في خط الهجوم الذي قاد ليفربول لتحقيق نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، وكلاهما يبلغ من العمر 30 عاما.

وقاد هذا الثلاثي الهجومي ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2019، ثم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي لأول مرة منذ 30 عاما.

وكان هذا العام استثنائيا أيضا بالنسبة لماني، الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال قبل أن يقود ليفربول للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها ليفربول أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

ويواجه ليفربول معضلة أخرى فيما يتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف عام 2023.

وصرح صلاح بأنه يعتزم البقاء في صفوف ليفربول الموسم المقبل، لكن هناك تقارير تشير إلى رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يحل ماني محل روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ، في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب المهاجم البولندي من الانضمام إلى برشلونة.

وقطع ماني رحلة طويلة في عالم كرة القدم حتى أصبح أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، إذ بدأ مسيرته الكروية في ميتز الفرنسي وانتهى به المطاف في بايرن ميونيخ مرورا بمحطات عدة تضمنت أندية آر بي سالزبرغ النمساوي وساوثهامبتون الإنجليزي.

وبعد فوزه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كان ماني حريصا على أن يمنح بلاده لقب كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وأكد ماني على أن فوز السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها هو أهم حدث في مسيرته في عالم كرة القدم حتى الآن.

(بي بي سي)