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الامارات | لاعبا الزمالك المثلوثي وعبدالغني جاهزان لمواجهة الأهلي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك جاهزية التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد بالدوري المصري لكرة القدم.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم أن محمد عبدالغني انتظم في التدريبات الجماعية اليوم، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل و تعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال الزمالك إن التونسي حمزة المثلوثي شارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعدما تعرض لإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة. وواصل الثنائي أحمد فتوح وحازم إمام لاعبا الفريق  برنامجهما التأهيلي بعد أن تماثل الأول من الإصابة من فيروس في حين كان حازم إمام يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الممتاز، والتي ستقام بستاد السلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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