صفقة ضخمة .. رحيل ماني عن ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الجمعة، التفاصيل المالية لصفقة انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الجمعة، التفاصيل المالية لصفقة انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ توصلوا إلى اتفاق مع ليفربول، حول التعاقد مع ماني هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن إدارة نادي ليفربول وافقت على العرض الأخير من بايرن ميونخ، بعد رفع قيمة المقابل المادي عن العرض الأخير.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ليفربول سيتقاضى 27 مليون جنيه إسترليني، قيمة بيع المدة المتبقية في عقد اللاعب السنغالي، بالإضافة إلى وجود بنود في العقد تنص على حصول النادي الإنجليزي على مبلغ مالي آخر، يصل إلى 8 مليون جنيه إسترليني.

وتعد مسألة التعاقد مع ماني أمرا مهما بالنسبة لبايرن خاصة وأن هناك احتمالية لرحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وقال المهاجم البولندي، أفضل لاعب في العالم، إنه يريد الرحيل عن بايرن، ولكن النادي أكد أن هناك عاما متبقيا في عقد اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن ماني سيوقع على عقد مدته 3 أعوام مع بايرن.

ووجد ليفربول بالفعل بديلا لماني بعد التعاقد مؤخرا مع داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي.