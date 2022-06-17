شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: محمد صلاح كان سيوقع للأهلى وأنا منعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن على أبو جريشة، نجم منتخب مصر والنادى الإسماعيلى السابق، إن كواليس صورته الشهيرة مع النجم محمد صلاح، منذ أن كان ناشئا وهذه الصورة التقطت وقت أن كان يعمل مستشارا لمجلس إدارة المقاولون العرب بطنطا، والتقطت صورة صلاح مع والده الذى كان يرتدى جلباب مؤكدا عن أن والد محمد صلاح إسماعيلاوى.

وأضاف نجم منتخب مصر والنادى الاسماعيلى السابق، فى حواره مع برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، أن محمد صلاح كان سيوقع للأهلى وأنا منعته لأن الأهلى كان يمر بظروف معينه وقتها مضيفا أن صلاح اشتغل على نفسه كتير جدا وذهب إلى أندية عديدة وترك أثر جيد فى نفوس اللعيبة وهو ما شكل شخصيته الحالية، منتقدا الهجوم على محمد صلاح لأنه أفضل لاعب فى تاريخ مصر ولا يجب أن نقارنه بأى لاعب آخر.

وأوضح أبو جريشة: "لم أفكر يوما اللعب لنادى آخر غير الاسماعيلى حتى اعتزلت الكرة، موضحا أن الكابتن على زبوار هو سبب منحى لقب فاكهة الكرة المصرية"، مضيفا عيلتنا كبيرة فى الإسماعيلية وفى أحد المباريات كان فيه 5 أبو جريشة فى الملعب، الإسماعيلى مكانشى بيخاف من حد لا أهلى ولا زمالك، مؤكدا أن الزمالك بادر وعرض أن يستضيف الإسماعيلى بعد النكسة والأهلى لم يرفض.

وأكد أبو جريشة، الإسماعيلى أكثر نادى طلع نجوم كثيرة للأندية المصرية، وقد اضطر الإسماعيلى إلى بيع نجومه لأنه محتاج فلوس، مؤكدا على أن الأهلى لم يفرغ الإسماعيلى من نجومه، واستطرد رشحت عمر مرموش لكارترون وهو لاعب واعد.