شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع بلاعبين قبل مواجهة الأهلى.. ويصرف 25 مليون قيمة الدفعة الأخيرة من المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني في حضور المشرف العام على الكرة من أجل مؤازرتهم قبل مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وحرص مجلس القلعة البيضاء على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز خلال اللقاء وبذل أقصى جهد لديهم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة الدوري، كما تم صرف 25 مليون وهي قيمة الدفعة الأخيرة من المستحقات المتأخرة لهم.

وأكد الموقع الرسمي للزمالك، أن مجلس الإدارة الحالي كان استلم النادي من اللجان المعينة وجد أن فريق الكرة له مستحقات متأخرة وصلت إلى 70 مليون جنيه وحاول مجلس الإدارة حل هذه المشكلة منذ اليوم الأول له عن طريق توفير سيولة مالية من موارد النادى وبالفعل تم سداد هذه المستحقات على دفعات حتى يستطيع اللاعبين التركيز في الملعب فقط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 19 يونيو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.