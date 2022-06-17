شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج منتخب اليد فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد تدريباته المقامة حاليًا بالمركز الأولمبى بالمعادى وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها الـ19 والتى تقام بمدينة وهران الجزائرية فى الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو 2022.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة الأولى التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب تونس ومنتخب سلوفينيا و منتخب إيطاليا ومنتخب صربيا.

برنامج مواعيد مباريات منتخبنا الوطنى المصرى بدورة العاب البحر المتوسط:



المباراة الأولى يوم 27 يونيو 2022 : منتخب مصر ومنتخب ايطاليا فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية يوم 28 يونيو 2022 : منتخب مصر ومنتخب صربيا فى تمام الساعة 11:00 صباحا يتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة يوم 30 يوليو 2022 : منتخب مصر ومنتخب تونس فى تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة يوم 1 يوليو 2022 : منتخب مصر الوطنى ومنتخب سلوفينيا تقام المباراة فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.