شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلى والمقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية حاليا ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث هاجم فريق الإسماعيلى عن طريق كل من محمد الشامى وأحمد مدبولى، بينما ظهرت خطورة فريق المقاولون العرب عن طريق أمامدو نياص وكريم مصطفى.

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي.

في خط الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولي.

في خط الهجوم: محمد الشامي.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة كالتالي:

في حراسة المرمى .. حسن شاهين.

في خط الدفاع.. محمد سمير ، محمود عزت ، باسم علي ، حسن الشامي.

في خط الوسط .. أحمد الشيمي ، محمد مجلي ، محمود عبد العزيز.

في خط الهجوم .. أحمد عفيفي ، أمامدو نياص ، كريم مصطفى.