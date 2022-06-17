شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي وأبو جبل وجهاً لوجه قبل موقعة القمة 124 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حارس المرمى بنصف الفريق".. كلمات ترددها الجماهير باستمرار فى عالم الساحرة المستديرة، نظراً لقيمة الدور الذى يلعبه حامي العرين على المستطيل الأخضر، حيث يعتبر بمثابة خط الدفاع الأخير لفريقه، بالإضافة إلى قدرته على توجيه زملائه من خلال رؤيته الواسعة للملعب خلال المباريات، وفى مباراة القمة 124، التى تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري العام، فى الثامنة مساء الأحد باستاد السلام، تقع مسؤولية كبيرة على حارسي مرمى الفريقين.

محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، هو المرشح الأول لحماية العرين الأبيض فى لقاء القمة، وخلال الموسم الجاري تولى أبو جبل حماية العرين الأبيض فى 21 مباراة، استقبل خلالها 21 هدفاً فيما حافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

أما محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، وهو الحارس الأساسي للفريق الأحمر، فتولى مسؤولية حماية عرين فريقه فى 25 مباراة بمختلف البطولات، استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد الشناوي 3 ملايين يورو، وهو ثاني أغلى لاعب في القمة بعد المالي أليو ديانج الذي يحتل المركز الأول بقيمة 3 ملايين و500 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمحمد أبو جبل مليوناً و500 ألف يورو، أى ما يعادل نصف القيمة التسويقية للشناوي.

وتوج الشناوي مع الأهلي ببطولات: الدوري العام 5 مرات ـ كأس مصر مرتينـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس السوبر الأفريقي مرتين ـ دوري أبطال أفريقيا مرتين ـ برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

أمام محمد أبو جبل فتوج مع الزمالك ببطولات: الدوري العام مرتين ـ كأس مصر 4 مرات ـ كأس السوبر المصري مرة واحدة ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة.