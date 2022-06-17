شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة فنية فى ختام مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية فى ختام مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة فى الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها، كما حرص المدير الفنى على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها.

وواصل الثنائي أحمد فتوح وحازم إمام لاعبا الفريق برنامجهما التأهيلي على هامش مران اليوم، وكان "فتوح" قد تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا الفترة الأخيرة، في حين كان حازم إمام يعاني من إصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.