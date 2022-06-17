شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يدعم الفريق بـ 1.5 مليون جنيه للمنافسة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دعماً مالياً للفريق الأول لكرة القدم قيمته 1.5 مليون جنيه، لدعم الفريق فى الدوري الممتاز بعد صعوده من القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.

جاء ذلك تلبية لدعوة الشافعي صالح رئيس نادي أسوان الدعوة للمحافظ ورجال الأعمال في محافظة أسوان لدعم الفريق ماليا فى الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وناشد رئيس النادي الجنوبي محافظ أسوان لتقديم الدعم المالي للفريق فى الممتاز وحضور اجتماع فى الأيام المقبلة لتحفيز رجال الأعمال على دعم الفريق، خاصة أن المنافسة في الدوري تحتاج إمكانيات مالية كبيرة.

ويعقد مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، اجتماعا مطولا مساء اليوم الجمعة، في حضور هيثم عرابي المدير الرياضي الجديد للفريق، لمناقشة خطة الاستعداد للموسم الجديد بعد صعود الفريق للدوري الممتاز.

ويتطرق الاجتماع للعديد من الملفات، منها ملف المدير الفني للفريق أحمد مصطفى بيبو، وكذلك الصفقات الجديدة التى يسعى الفريق للتعاقد معها لتدعيم صفوفه في الدوري.

كما يتضمن الاجتماع المرتقب مناقشة ملف الرعاية والتسويق للفريق فى الموسم الجديد، وكذلك اختيار الملعب الذى سيخوض عليه الفريق الجنوبي مبارياته.