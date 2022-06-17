شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يطير إلى السعودية غدا للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر لكرة الصالات القاهرة غدا، السبت، متوجهة إلى الدمام للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الفترة من 19 حتى 29 يونيو الجاري.

ويفتتح منتخب مصر لكرة الصالات مشواره فى كأس العرب بمواجهة العراق يوم 20 يونيو الجارى، ثم يلتقى الجزائر يوم 22 من نفس الشهر .

وكان لاعبو المنتخب خضعوا لكشف طبي شامل بمعرفة الدكتور عادل الحداد طبيب المنتخب قبل السفر.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً لخوض منافسات كأس العرب، وهم محمود عبد الوهاب، وجمال عبدالناصر، و أحمد فكرى، ومصطفى عيد، وابراهيم السيد صلاح، واحمد عبدالقادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب ، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبدالله، وطارق أحمد، ومحمد عبدالحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، و عبدالرحمن عيد.

من جانبه ، أكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات أن المباريات القوية التى سيخوضها المنتخب في البطولة هى فرصة جيدة لإكتشاف لاعبين جدد، كما تعتبر استعداد قوى للتصفيات الإفريقية القادمة والمؤهلة لبطولة كأس العالم، خصوصا فى ظل عملية الإحلال والتجديد التى يمر بها المنتخب حالياً.