شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يتعادل لـ سيراميكا أمام فاركو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل شادى حسين مهاجم سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى شباك فاركو بالدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر ،خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن،خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - مصطفى ميسي،خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد الصغيري _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ عزمي غوما خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري،خط الهجوم : رزقي حمرون _ علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ شكري نجيب _ إسلام جمال _ محمد أسامة_ ياسين مرعي _ وليد علي _ محمود جهاد.

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.