شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للجمباز مشيداً بمنتخب الآيروبيك: يقدم درسا فى التاريخ المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الدولي للجمباز، عبر الموقع الرسمي له، بمنتخب مصر لجمباز الآيروبيك المشارك حاليا فى بطولة العالم التى تنظمها البرتغال حتى 19 يونيو الجارى.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدؤلي للجمباز تقريراً عن منتخب مصر قال فيه، "بغض النظر عما سيحدث فى مدينة غيماريش بالبرتغال التى تستضيف بطولة العالم لجمباز الآيروبيك خلال الأيام الحالية، يمكن لنورا الحناوى ومعتز الصاوى المنافسة بكل فخر: باعتبارهما جزءًا من أول فريق مصرى ينافس فى بطولة العالم للجمباز الآيروبيك، فقد أصبحا بالفعل صانعي التاريخ".

وأضاف الموقع الرسمي للاتحاد، فى تقريره، "تشهد رياضة الجمباز نموًا سريعًا فى مصر، كما يتضح من التقدم السريع لفرقها فى كل تخصص من تخصصات الجمباز تقريبًا، وضعت فريق الأيروبيك المتنامي تحت إشراف كريستوف ديفيلين، الذي ساعد الفريق الفرنسي على تحقيق نتائج ممتازة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسيشارك المنتخب المصري فى البرتغال بكل حدث باستثناء Aerobic Step.

ونقل الموقع الرسمي تصريحات نورا الحناوي لاعبة المنتخب والتى قالت فيها، "بدأنا منذ حوالي ست سنوات "لم تكن تحظى بشعبية كبيرة فى ذلك الوقت، لكن الآن تحظى بشعبية كبيرة فى مصر.. لقد كان شيئًا جديدًا فى مصر وأردت حقًا تجربته".

وأضافت نورا الحناوي، "يمكنك التعبير عن شخصيتك والتعبير عن مشاعرك ولكل شخص أسلوبه الخاص"، بعد فترة من القيام بالأمرين، قررت التخصص في الأيروبيك.

وخطف منتخب مصر لجمباز الآيروبيك الأضواء فى بطولة العالم لجمباز الأيروبيك التي تستضيفها دولة البرتغال حاليا وحتي 19 يوليو الجاري بالزي الفرعوني الذي تم تصميمه خصيصا للاعبين للمشاركة فى منافسات البطولة. ونال الزي الفرعوني للاعبي ولاعبات منتخب مصر لجمباز الآيروبيك إعجاب الحضور من جماهير واجهزة فنية وإدارية والمنافسين وقام منتخب مصر بعمل ستورى لنقل المومياوات اثناء منافسات اليوم الأمر الذي أبهر جميع الحضور.

وتضم بعثة منتخب الأيروبيك:

اللاعبين

باسل سامح وعمر اشرف ونورا الحناوي ومي احمد وتقى محمد ويوسف ناصر وهنا احمد ومريم أسامة

ومعتز ايهاب

المدربين

محمد السيد عكاشة ويارا اشرف وايفا ساذلوبودا

وكريستوف ديفالين

والحكمة

ايةالله احمد سعد

ويشارك فى البطولة 22 دولة وهي الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وكوريا والمجر وايطاليا واستراليا ورومانيا واوكرانيا وتركيا واليونان وبيرو وبلغاريا والبرازيل وسلوفاكيا وفنلندا والهند والصين والنمسا وانجلترا والتشيك ومصر.

وتأهلت نورا الحناوي لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، لنهائيات بطولة العالم لجمباز الأيروبيك، المقامة حاليا في البرتغال وتستمر حتى يوم 19 يونيو الجاري.

ووصلت نورا الحناوي إلى النهائيات بعد أن احتلت فى منافسات اليوم المركز الثامن في التصفيات برصيد 18.950 نقطة.

كما احتل المنتخب المصري المركز السابع في بطولة الفرق ببطولة العالم في اولي مشاركاته.

ويسجل منتخبنا الوطني لجمباز الايروبيك حاليا اول مشاركه له في تاريخ بطولات العالم، بعد أن حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور إيهاب أمين على تكوين فريق قوي يستطيع المنافسة في البطولات العالمية .