شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يعانى من إجهاد عضلي ويخوض برنامجا تأهيليا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الجمعة الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة فى الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض اللاعب تدريبات تأهيلية فى ظل معاناته من إجهاد عضلي.

فيما خصص الجهاز الفني تدريبات بدنية خاصة لثلاثي الدفاع محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي بالإضافة إلى يوسف إبراهيم "أوباما" خلال مران اليوم.

ولم يشارك الرباعي فى التقسيمة الجماعية بناءً على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الذى فضل خوض الرباعي لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف فيليب أندريا مخطط الأحمال.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والذى يقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.