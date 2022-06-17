شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يدعم زملاءه فى فاركو قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد عمرو جمال لاعب فريق فاركو لدعم زملائه قبل انطلاق مباراة سيراميكا على ملعب المقاولون العرب بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، للشد من أزرهم قبل المباراة.

وعاد عمرو جمال مؤخرًا من قطر بعد خضوعه للتأهيل بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.